В Украине монеты с 1 октября 1, 2 и 5 копеек исчезнут из обращения

С 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать для расчетов за товары и услуги.

Мелкие монеты перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года.

Нацбанк Украины начнет изымать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения.

В то же время в течение трех лет украинцы смогут обменять их на монеты и банкноты других номиналов: в течение года - до 30 сентября 2020 года включительно - во всех отделениях банков; в течение трех лет - до 30 сентября 2022 года включительно - в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Также начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Ими еще можно будет рассчитываться, но монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в оборот.

В НБУ заявляли о планах отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек еще два года назад. По материалам ICTV Факти