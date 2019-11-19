В Украине открыли данные о ценах на древесину онлайн

Государственном агентстве лесных ресурсов обнародовали фактические цены на древесину онлайн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства.

"Отныне каждый желающий может ознакомиться с фактическими ценами на древесину, которые сложились на рынке лесоматериалов. Государственное предприятие "Лесной инновационно-аналитический центр" Гослесагентства на своем сайте в разделе "Аукционы" добавил опцию "Фактические цены", - заявили в агентстве.

Как отмечается, выбрав эту опцию, можно выбрать определенный квартал 2019 года, областное управление лесного и охотничьего хозяйства, породу дерева, его сорт, диаметр и состав.

Напомним, Гослесагентство подключило лесохозяйственные предприятия восьми областей к электронному реестру разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карте рубок.