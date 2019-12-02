В Украине с декабря повысились прожиточный минимум и минимальная пенсия

В Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум, минимальная пенсия и социальные выплаты. Так размер минимальной пенсии увеличился на 74 грн и составляет 1638 грн.

После повышения прожиточного минимума пенсии пересчитают 11 миллионам пенсионеров, сообщает Укринформ.

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных украинцев увеличился на 95 грн и составляет 2102 грн, для утративших трудоспособность увеличился на 74 грн и составляет 1638 грн. Для детей до 6 лет размер прожиточного минимума увеличился на 80 грн и установлен на уровне 1779 грн, в возрасте от 6 до 18 лет - увеличился на 100 грн и составляет 2218 грн.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 декабря вырос до 8408 грн (четыре прожиточных минимума).

Также увеличатся и разные социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет на 40 грн - до 889,5 грн, а для детей от 6 до 18 лет - на 50 грн, до 1109 грн.

Плановое повышение пенсий, прожиточного минимума и соцвыплат заложено в законе о государственном бюджете.

Напомним: Кабинет министров планирует с 1 января 2020 года увеличить прожиточный минимум на 162 грн - до 2027 грн. При этом в Кабмине считают, что "должны предпринять решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 грн.