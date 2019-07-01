В Украине упразднена формула "Роттердам+"

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество "Роттердам+".

Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ No289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием "Роттердам+".

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Напомним, о ликвидации формулы "Роттердам+" представитель Президента в Кабмине А.Герус сообщил 19 июня 2019 года. По материалам ГолосUA