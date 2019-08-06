В Украине вступил в силу закон о новых правилах маркировки пищевых продуктов

Закон об информации для потребителей о пищевых продуктов вступил в силу 6 августа. Теперь производители пищевых продуктов должны предоставлять честную информацию о составе продуктов, а также указывать такую информацию крупным шрифтом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной продукции и продовольствия Украины.

Там отмечают, что закон приняли в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Он соответствует европейским практикам маркировки информации о продуктах питания.

"Информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Данное требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку", - сообщили в Минагропродукции.

Соответствующий закон Рада приняла 6 декабря 2018. Тогда за него проголосовал 231 депутат.

В частности, законом предусматриваются новые правила маркировки информации о пищевой продукт на упаковке. В частности, производители уже не смогут писать состав продукта мелким шрифтом (шрифт будет увеличен), а также будут обязаны отдельно выделять в составе аллергены.

Также законом предусматривается, что производитель обязан сообщать о стране или месте происхождения продукта, информировать о заморозке или разморозке продукта, а также предоставлять полный перечень всех ингредиентов и полную потребительскую ценность.

2 августа в Украине вступил в силу закон о маркировке органической продукции. По материалам Громадське телебачення.