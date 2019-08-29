В Україні cередня зарплата зросла на 188 гривень.

У липні середня зарплата становила 10971 грн. Це на 188 грн (1,7%) вище за червневий показник, який становив 10783 грн. А за рік вона зросла на 19,6%.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

Нині середня зарплата в 2,6 раза вища за мінімальну (4173 грн).

Найвищі офіційні зарплати в Україні платять працівникам виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - 20013 грн, фінансової та страхової сфери - 19459 грн, галузі інформації та телекомунікації - 17299 грн, працівникам добувної промисловості та розроблення кар'єрів - 16293 грн, держслужбовцям та військовим - 16287 грн.

Найнижчі зарплати в таких галузях: тимчасове розміщування й організація харчування - 6833 грн, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 7259 грн, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 7868 грн, освіта - 8439 грн, водопостачання, каналізація, поводження з відходами - 8798, операції з нерухомим майном - 8869 грн.

Найвищі зарплати в Україні отримують у Києві - в середньому 16249 грн. А найнижчі зарплати зафіксовані в Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях - там отримують 8,5-8,6 тис. грн. За материалами ТСН.ua