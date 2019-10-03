Верховная Рада приняла закон о концессиях

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессиях, предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности.

За принятие законопроекта No1046 проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН в четверг, 3 октября.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласа, в Украине действует около 150 договоров о концессии, однако государство не смогло привлечь большие инвестиции, а предприниматели не смогли повысить эффективность предприятий.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день передача объектов в концессию регулируется четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу.

"Мы предлагаем это поменять. Законопроект предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора. Это может быть проведение линий электропередач или выделение земельного участка. Также мы защищаем интересы государства правом заменить концессионера. Мы даем возможность привлечения советников", - сказала Пидласа.

Как добавила народный депутат, ко второму чтению в законопроекте предусмотрели возможность концессионного конкурса на открытом аукционе.

Инициаторы закона ожидают, что он позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон, что должно обеспечить условия для роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг.

Как предполагается, в концессию будут передаваться аэропорты, порты и автомобильные дороги.