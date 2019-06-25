Владимир Гройсман зарегистрировал торговую марку для крепкого алкоголя

Премьер-министр Владимир Гройсман стал владельцем нескольких торговых марок. Об этом пишет LIGA.net.

По данным реестра Укрпатента, торговая марка «Гранд City» может осуществлять деятельность в сфере рекламы, обеспечения продуктами питания, а также производстве крепкого алкоголя. Кроме того, политик стал владельцем еще трех торговых марок, которые зарегистрированы в конце 2018 года и действительный до 8 февраля 2028 года.

В частности, торговые марки Groisman и Groysman будут использоваться для общения на форумах в режиме онлайн, передачи изображений и сообщений с помощью компьютера, а также для услуг информагентств. По мктериалам UBR.