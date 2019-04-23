Соглашение могут подписать уже в конце 2019 года

Власти Украины и Польши намерены отменить роуминг. Соответствующее соглашение могут подписать еще до конца 2019 года, заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач местному информагентству PAP.

"С одной стороны, речь идет о приближении правовых систем стран-партнеров к европейским системам. Вторая позиция Польши - это ставка на отраслевое сотрудничество", - заявил Пшидач.

Он добавил, что если страны Восточного партнерства не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то они могут это сделать хотя бы в отдельных секторах.

Мобильные операторы пригрозили новым ростом тарифов в ответ на новации НКРСИ

В качестве примера чиновник привел, в частности, отмену оплаты за звонки по роумингу, которую почувствовали бы на себе простые люди - в том числе проживающие в Польше украинцы. В качестве другого примера Пшидач назвал возможность вложения инвестиций в инфраструктурные проекты, которые дополнительно бы сблизили ЕС и страны партнерства.

Чтобы укрепить ответственность стран за эту инициативу в рамках Восточного партнерства, представитель внешнеполитического ведомства также предложил установить председательство участников на ротационной основе. По материалам Український Бізнес Ресурс