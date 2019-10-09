Вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн. Дмитрий Дубилет раскрыл ключевые тезисы новой реформы.

Кабмин начал работу над законопроектом и актами правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Об этом сообщил министр Кабминета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, подавать работодателю свою трудовую книжку не обязательно, так как данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть в электронных реестрах государства. Стаж до 2000 года можно будет занести в электронный реестр самостоятельно или через работодателя.

Дубилет пообещал систему, по которой граждане смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже онлайн.

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Министр также подчеркнул, что запрета на трудовые книжки не будет. Желающие хранить информацию о своем стаже в таком виде смогут попросить своего работодателя делать в нем записи