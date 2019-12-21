WSJ: Санкции против строителей "Северного потока - 2" вступают в силу немедленно

Министерство финансов США заявило, что объявленные ранее санкции против компаний-строителей "Северного потока - 2" вступают в силу немедленно. Об этом сообщает The Washington Post.

Со ссылкой на опубликованные министерством финансов США пояснения к подписанным Трампом 20 декабря санкциям отмечается, что ограничительные меры в отношении компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" вступают в силу в момент подписания.

Отмечается, что для соблюдения американского законодательства "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 м) и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".

Ранее компания Allseas заявила, что приостанавливает строительство газопровода, пока не получит "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США" после вступления в силу нового закона об американских санкциях. В частности, компанию ожидает запрет на въезд в США и заморозка собственности, находящейся в Америке.

Представленные Министерством финансов санкции были подписаны Трампом вместе с оборонным бюджетом США на 2020 год, в котором предусматривается $734 млн на сдерживание российской агрессии, и еще часть суммы будет выделена на блокирование строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. Он предусматривает объем в $738 млрд - это один из самых больших бюджетов в истории страны. По материалам https://thebabel.net