Заммэра Днепра объявили в розыск, а подрядчика строительства Нового моста взяли под стражу

В пятницу, 13 сентября, в городском совете Днепра в рамках уголовного дела прошли обыски. Сотрудников муниципалитета и работников подрядной фирмы "МАСТ-Буд", которая занималась ремонтом Нового моста, подозревают в хищении бюджетных средств. В понедельник, 16 сентября, нескольких фигурантов объявили в розыск. Кроме этого, двоим подозреваемым избрали меру пресечения.

Заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управления горсовета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор, объявили в розыск. В пресс-службе прокуратуры отмечают, что все они скрываются от следствия, - сообщает Информатор.

Учредителю "Предприятия "МАСТ-Буд" Михаилу Беккеру избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей 60 суток. При этом, он может выйти под залог суммой более 40 миллионов гривен. Под стражу также заключили и начальника участка - ему определили 1 миллион гривен залога.

Напомним, должностным лицам городского совета и представителям предприятия- подрядчика объявили о подозрении в присвоении 29,5 миллиона гривен из бюджета во время ремонта Центрального моста в Днепре. По материалам Информатор .