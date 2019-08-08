Зеленский анонсировал легализацию казино

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции, сообщает РБК- Украина.

По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Чёрного моря.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера - регионы у Чёрного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнёров", - сказал он.

Добавим, азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011-м депутаты ввели запрет ещё и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.