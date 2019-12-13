Зеленский анонсировал повышение пенсий по возрасту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году произойдет повышение пенсий.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех", - заявил глава государства.

Он сообщил, что на повышение пенсий планируется выделить 13 млрд гривен. Зеленский также рассказал, что пенсии для людей будут повышать по возрасту.

"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. Сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - отметил президент.

Затем пенсии постепенно будут повышать для людей старше 75 лет, а затем для тех, кто старше 70.

"Повысить пенсии всем не можем, потому что у нас 12 миллионов пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии", - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум, что повлекло за собой увеличение основных социальных выплат - минимальной пенсии, пособия по безработице и минимального размера алиментов. По материалам ATR.ua