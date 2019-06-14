Зеленский инициирует смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" - Герус

Президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам +" на "Роттердам -". Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве.

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам +" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула - можно ее назвать "Роттердам -", - сказал Герус. По материалам Зеркало недели. Украина.