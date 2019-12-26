Зеленский подписал закон, который переводит аренду госимущества в интернет

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" No 157-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на открытых аукционах через систему "Prozorro.Продажи". В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды имущества.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. По материалам LB.ua