Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по уменьшению давления на бизнес".

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

"23.09.2019 - возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" 18 сентября.

Этим документом, в частности, декриминализируется фиктивное предпринимательство: принятый закон исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности. Фиктивное предпринимательство каралось штрафом от 30 тысяч до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (ННДГ), то есть от 510 тыс. грн до 1 млн 20 тыс. грн, или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тысяч до 100 тысяч ННДГ (от 850 тыс. грн до 1,7 млн грн).

Законом также предусмотрено повысить размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Авторами закона являются группа народных депутатов из фракции "Слуга народа". Президент определил его как неотложный.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в ближайшем номере парламентской газеты "Голос Украины". По материалам "День".