Президент Украины В.Зеленский подтвердил планы по земельной реформе и запуску рынка земли.

Об этом сообщает РБК Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине рынок земли могут внедрить в течение года.

18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон No 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс No 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В минувшем году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Депутаты поручили Кабмину до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, однако правительство не выполнило это поручение.Поматериалам Голос.ua