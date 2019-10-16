Зеленський предлагает ввести мораторий на проверки ФОПов

Владимир Зеленский инициирует введени моратория на проверки ФОПов всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года.

Глава государства отреагировал на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов о РРО и кэшбэке (No1053-1 и No1073). По словам заместитель руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, протестные настроения вызваны плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых законов, а также умышленными манипуляциями и перекручиванием. Она отметила, что упомянутые законы направлены не против предпринимателей, а против большого бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФОПов, уменьшая этим объем уплаты налогов. Также предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за безумные деньги, хотя в действительности такой обязанности нет - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное дополнение, которое предоставит ГФС. Кроме того, электронные чеки вводятся лишь с 2021 года.

Президент Украины отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому он поручил ввести мораторий на проверки ФОПів на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", наподобие ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Владимира Зеленського, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Уже готовятся законодательные инициативы относительно защиты интересов малых предпринимателей. В частности, перевод в электронную форму отчетности для ФОП и упрощение налогового администрирования.

Напомним, 20 сентября ВР приняла законы о е-чеки и кешбек. По материалам Бізнес ЛігаЗакон.