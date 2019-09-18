Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию. Собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество, пишет сайт Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать.

Во время встречи Владимир Зеленский подтвердил, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и совершает конкретные шаги в этом направлении.

Президент отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Также украинское правительство работает над моделью земельной реформы, сообщил Владимир Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

Глава государства ожидает, что в ближайшие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем €1 млрд в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в плане стоимости капитала.

Владимир Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжить.

"Еще раз спасибо, что инвестируете в Украину. Мы это очень ценим", - сказал Глава государства.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности в банковской сфере, развитии инфраструктурных проектов и т. д.

Президент Украины пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября. По материалам http://hubs.ua