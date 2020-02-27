46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ за минувший год - соцопрос КМИС

Почти половина украинцев (46%) заявляют, что их расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

При этом у 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

80% респондентов заявили, что не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% заявили, что видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже (было 73% и 16% соответственно).

21% участников опроса указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября- декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла с 6% до 21%, то есть более чем в три раза.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю исследованию 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года. По материалам Интерфакс-Україна