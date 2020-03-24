АМКУ фіксує у деяких регіонах підвищення цін на гречку та овочі на 50%

Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля. Про це йдеться у повідомленні комітету.

"Станом на сьогодні в деяких регіонах ми бачимо, що ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, в деяких мережах вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву", - повідомляє АМКУ.

Комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на основні види продуктів.

Ціни на часник в Україні зросли вдвічі через коронавірус. За матеріалами https://agropolit.com