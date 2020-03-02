АМКУ открыл дело против Нафтогаза из-за цен на газ

Антимонопольный комитет начал расследование против Нафтогаза по подозрению в завышении цен на газ для населения и злоупотреблении монопольным положением на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ в понедельник, 2 марта.

По данным комитета, Нафтогаз устанавливал цены для промышленных потребителей выше тех, которые были на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах.

"Нафтогаз Украины" за нарушение Закона Украины О защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цены на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно Нафтогаз продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

"По имеющейся в Комитете информации, Нафтогаз Украины устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сформировались бы в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ Украинская энергетическая биржа и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - отметил регулятор. По материалам Контракты.ua