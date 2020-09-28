Андерс Ослунд вирішив піти з наглядової ради Укрзалізниці. Назвав три причини

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці. Про це повідомляє Новий Час із посиланням на заяву Ослунда.

Він назвав три причини свого рішення.

"По-перше, вважаю занадто високими юридичні ризики, яким піддаюся", - сказав Ослунд. На його думку, уряд не надав страхування відповідальності директорів і посадових осіб під час підписання договорів.

"По-друге, багато наших рішень не виконуються керівництвом Укрзалізниці", - пояснює Ослунд. Уряд не забезпечує компанії достатні регулятивні або фінансові умови для підвищення ефективності та модернізації компанії, що ставить її в хитке фінансове становище, вважає шведський економіст.

"По-третє, нам, членам наглядової ради Укрзалізниці, з квітня нічого не платять", - додав Ослунд. Після п'яти місяців невиплати зарплати він вважає малоймовірним, що сьогоднішній уряд України буде виплачувати будь-яку винагороду членам наглядової ради.

"Я не відчуваю, що потрібен акціонеру і мені не запропонували прийнятні умови роботи, при цьому, на мені лежить юридична відповідальність. Не так потрібно керувати залізницею", - резюмував Андерс Ослунд.

20 червня 2018 року Кабмін призначив наглядову раду Укрзалізниці. Хто ці люди. 27 серпня Печерський суд зобов'язав Андерса Ослунда спростувати інформацію, що Ігор Коломойський "вкрав $3,5 млрд". За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.