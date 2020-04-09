Антимонопольний комітет дозволив Ярославському купити банк Пінчука

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив власникові групи DCH Олександра Ярославського придбати банк "Кредит-Дніпро", власником якого поки є Віктор Пінчук. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на АМКУ.

Наголошується, що відомство надало Ярославському дозвіл на придбання понад 50% акцій банку.

В інвестиційно-консалтингової групи EastOne Пінчука цю інформацію не коментують.

Раніше бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що досягнута принципова угода з олігархом Віктором Пінчуком про купівлю банку "Кредит Дніпро".

До цього заступник голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, що власник групи DCH Олександр Ярославський повідомив Нацбанк про свій намір придбати банк "Кредит Дніпро" у Віктора Пінчука.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна