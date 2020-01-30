"Батькивщина" предлагает ограничить максимальный размер заработной платы работников госпредприятий

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект закона No2798 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оплате труда" относительно ограничения максимального размера заработной платы руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба партии.

Так, документом предлагается установить ограничение максимального размера выплат чиновников и членов наблюдательных советов государственных предприятий на уровне десяти минимальных заработных плат, то есть сумма не может превышать 47 230 гривен.

В пояснительной записке к документу указано, что в Украине сложилась абсурдная ситуация с оплатой труда и денежными вознаграждениями чиновникам. Отчасти они значительно больше, чем получают руководители аналогичных предприятий и государственных органов в странах-членах Европейского Союза. Соотношение между максимальной и минимальной заработной платой в одной организации может достигать более 400 раз.

Принятие законопроекта No2798, по мнению представителей партии, будет способствовать уменьшению несправедливых разрывов между доходами чиновников и руководителей государственных предприятий и простыми работниками, а также уменьшит расходы бюджета. По материалам https://vesti-ua.net