Британская платежная система выходит на рынок Украины

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Профильный комитет НБУ принял соответствующее решение 13 января.

Как сообщает пресс-служба НБУ, платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является британская компания Clear Junction Limited, имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

В НБУ считают, что выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине: повысит качество финансовых услуг, а также расширит возможности для перевода средств как для украинцев, так и для иностранцев. По материалам Контракты.ua