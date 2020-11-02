Бюджетний комітет ухвалив текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні - нардеп

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желензняк, передає УНН.

"Бюджетний Комітет нарешті прийняв текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні", - написав Железняк.

За його словами, голосували: "Слуги народу", "ЄС", а також "Батьківщина".

"Тепер коаліції потрібно двічі отримати 226+ голосів в залі в четвер і вважайте, що Бюджет 2021 буде прийнятий в першому читанні ... або не прийнятий", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроєкт про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроєкт про інвестиційних нянь.

За матеріалами УНН.