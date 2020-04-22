Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Про це УНН повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року. Загалом, ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

За словами голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, зниження цін на газ третій місяць поспіль - позитивний сигнал для людей.

"Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", - зазначив Коболєв.

У березні оптова ціна за газ для населення знизилась на 14%.