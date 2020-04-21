Ціна на нафту WTI повернулася до позитивного значення

У вівторок, 21 квітня, вартість ф'ючерсу на американську нафту марки WTI з постачанням в травні повернулася до позитивного значення.

На момент написання новини ціна на біржі NYMEX виросла до $1,58 (на $39,21 в порівнянні із закриттям попередньої сесії). Червневі ф'ючерси WTI подорожчали до $21,41 (на $0,96).

Червневі ф'ючерси на нафту Brent на біржі ICE в Лондоні знизилися до $25,4 - на 10,6% дешевше рівня закриття попередньої сесії. Травневі контракти закінчилися.

Вчора вартість квітневого ф'ючерсу WTI вперше в історії досягла негативних значень. На закритті торгової сесії вартість бареля становила мінус $37,63.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поточні низькі ціни на нафту дозволяють США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. За його словами, Штати направлять в сховища до 75 млн барелів. Трамп також заявив, що падіння цін на нафту це "короткострокове явище". На його думку, "ситуація буде нормалізувалася і сектор енергетики буде в порядку".

Читайте також: Болісні поступки Путіна і тріумф Трампа. Про що домовилися країни ОПЕК+ і що буде з цінами на нафту

Раніше повідомлялося, що 12 квітня країни ОПЕК+ (всього їх 23) погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти: на 9,7 мільйона барелів на добу (б/д) в травні-червні. Після закінчення перших двох місяців обсяги скорочення будуть знижуватися. Угода буде діяти до 30 квітня 2022 року. Найбільші зобов'язання взяли на себе РФ і Саудівська Аравія. Аналітики сумніваються, що таке зниження видобутку допоможе стабілізувати нафтовий ринок.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що через пандемію коронавірусу за підсумками 2020 року світове споживання нафти відкотиться на 10 років назад. Попит в квітні буде відповідати рівню 25-річної давності, знизившись майже на третину порівняно з 2019 роком. Голова МЕА Фатіх Біроль заявив, що другий квартал 2020 року може виявитися найгіршим за всю історію світового ринку нафти, а квітень назвав "кривавим" через падіння попиту. За матеріалами Новое Время.