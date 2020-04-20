Ціна нафти WTI у світі впала нижче нуля
2020-04-20 22:25
Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в травні впала до мінус 8,61 долара за барель за станом на 21:30 понеділка.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.
Падіння ціни на нафту склало уже 147%.
Ціни на американську нафту WTI впали до історичного негативного мінімуму. Попит на сировину різко знизився в усьому світі після введення карантину через пандемію коронавірусу.
Розпродаж пов'язаний з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI. Продавцям, які не встигнуть збути її, не буде де її зберігати через надлишок в сховищах.
Джерело: УНН