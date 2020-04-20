Ціна нафти WTI у світі впала нижче нуля

Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в травні впала до мінус 8,61 долара за барель за станом на 21:30 понеділка.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Падіння ціни на нафту склало уже 147%.

Ціни на американську нафту WTI впали до історичного негативного мінімуму. Попит на сировину різко знизився в усьому світі після введення карантину через пандемію коронавірусу.

Розпродаж пов'язаний з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI. Продавцям, які не встигнуть збути її, не буде де її зберігати через надлишок в сховищах.

Джерело: УНН