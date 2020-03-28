Ціна російської нафти в Європі впала до $17

Ціни на нафту продовжують сумне занурення на глибини, яких світовий ринок не бачив майже 20 років, про це повідомляє Finanz.ru.

На торгах в п'ятницю котирування сорту Brent оновили мінімуми з 2003 року - травневі ф'ючерси на північноморський сорт падали до позначки 24,21 долара за барель, втрачаючи в моменті більше 7%.

Ф'ючерси на WTI в Нью-Йорку впали на 5,3% - до 21,41 долара за барель, трохи не дотягнувши до антирекорду тижневої давності (19,46 долара 20 березня).

Ситуація на ринку фізичної нафти, тим часом, ще гірше, ніж на ф'ючерсному. Ціна російського сорту Urals в Європі впала нижче 18 доларів за барель. У порту Ротердамі, за даними Reuters, котирування опускалися до 17,7 долара - рівня кінця 1980х, середини 1990х і початку 2000х.

Ціна важкої канадської нафти обвалилася до історичного мінімуму: коштував 32 долари за барель в лютому сорт Western Canadian Select в п'ятницю продається по 6,45 долара за барель.

Нігерія, найбільший виробник нафти в Африці, продає свою марку Qua Iboe зі знижкою в 3,1 долара до Brent - максимальної щонайменше за два десятки років. Колумбійська нафту Vasconia стоїть на 7,75 долара дешевше Brent вперше за чотири з половиною роки.

Венесуела пропонує нафту за ціною нижче 5 доларів за барель, і не може знайти покупців, оскільки ринок побоюється сакнцій.

«Фізичний ринок переживає важкі часи, і далі буде тільки гірше, - сказав Bloomberg Торбйорн Торнквіст, співзасновник трейдера Gunvor Group. - Через пару тижнів ми в повній мірі відчуємо наслідки надмірної пропозиції ».

За підсумками півріччя надлишок нафти в світі досягне 1,8 мільярда барелів, і все сховища будуть заповнені вщерть, оцінює IHS Markit. «Виробництво доведеться скорочувати або зупиняти. Питання лише в тому, де і на скільки », - говорить глава досліджень ринку нафти IHS Markit Джим Буркхард.

Надії на те, що Росія і Саудівська Аравія "склеять розбиту чашку» угоди ОПЕК + тануть з кожним днем. Міністерство енергетики королівства не обговорював з російськими колегами питання про відновлення спільних дій на ринку нафти, повідомив ТАСС представник відомства.

На тлі обвалу нафти російський «ринок на ногах не встояв, і попереду тонкий лід», констатує старший аналітик ІАЦ «Альпарі» Анна Бодрова.