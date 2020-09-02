Ціни на куб газу для населення у вересні становлять від 4,39 до 7 грн

Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню у вересні, як і в серпні, запропонувала компанія TAS Energy - 4,39 грн за кубометр, що на 1,72 грн вище за її пропозицію в попередньому місяці, такі дані дослідження проєкту "ГазПравда".

Згідно з його результатами, оприлюдненими у вівторок, ГК "Нафтогаз України", "дочка" НАК "Нафтогаз України", залишилася на другому місці, запропонувавши 4,7 грн за кубометр (у серпні - 3,24 грн).

Низка інших компаній також запропонувала ціну до 5 грн - ETG.UA (4,9 грн при оплаті за фактом і 4,69 за передоплатою), ДП "Шепетівкагаз" (4,92 грн), ТОВ "Херсонрегіонгаз" (4,99 грн), ТОВ "Статус Енерго" (4,6 за умови передоплати).

У дослідженні стверджується, що газзбути, афілійовані з облгазами, що користуються брендом "Регіональної газової компанії", виставили одну ціну - 5,49 грн за кубометр, підвищивши її на 1 грн у порівнянні з серпневою.

Найвищі ціни серед компаній, представлених у дослідженні, - у ДП "Монтажник" ТОВ "Торговий дім "Валінор" (6 грн) і ТОВ "Статус Енерго" (7 грн у разі оплати за фактом), тоді як у серпні найбільша ціна становила 4,7 грн.

Дослідники зазначають, що хоч і з запізненням, але низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, все-таки оприлюднили ціну на газ для населення на вересень, нагадавши, що газопостачальники зобов'язані повідомляти про зміну ціни за 5 днів до настання нового місяця постачання.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року з НАК "Нафтогаз України" знято спеціальні обов'язки з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам.

28 серпня НКРЕКП пригрозила постачальникам, які не оприлюднили ціну на газ для населення на вересень, перевірками та штрафами розміром 850 тис. грн.

Згідно з моніторингом енергорегулятора, в першому кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання газу населенню здійснювали компанії групи "РГК", група "Нафтогаз" - 2%, інші постачальники - 29%.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.