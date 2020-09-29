Ціни на яблука в Україні найвищі за останні три роки

Ціни на яблука в Україні наразі є найвищими за останні три роки, так, середні оптові ціни на яблука в Україні коливаються в межах 11-13 грн/кг, повідомили в "Українській плодоовочевій асоціації" (УПОА).

Згідно з повідомленням на сайті асоціації, в Україні набирає обертів сезон місцевих яблук. Українські виробники активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно пропозиція на ринку збільшується з кожним днем. На сьогодні середні гуртові ціни на яблука в Україні коливаються в межах 11-13 грн/кг. Для порівняння, ще на початку вересня виробники яблук реалізовували свою продукцію на 15-20% дорожче.

"На сьогодні ціни на яблука в Україні є найвищими щонайменше за останні три роки. В аналогічний період 2019 року місцеві яблука реалізовувалися в середньому на 1-1,5 грн дешевше, ніж сьогодні, а наприкінці вересня 2018 року українські садівники відвантажували десертні яблука в середньому по 7- 8 грн/кг", - зазначили в УПОА.

На нинішню цінову ситуацію, за інформацією асоціації, значно вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону - в середині липня українські садівники реалізовували перші партії яблук за 20-22 грн/кг. Ще один чинник, який позначився на ціновій ситуації на ринку яблук, - затримка яблучного сезону в середньому на 7-10 днів у зв'язку з несприятливими погодними умовами в країні.

"Також, зазначимо, в квітні та травні в Україні було зафіксовано відразу кілька хвиль заморозків, які позначилися на зниженні валового збору ранніх сортів. Звісно, втрати в сегменті яблук були не такими значними, як у сегменті абрикосів та черешні, проте українські виробники з центральних і західних областей повідомляли, що втрати врожаю сягають 20-30%", - повідомили в УПОА.

Як зазначили в асоціації, на урожай яблук пізніх сортів несприятливі погодні умови вплинули не так сильно. Відповідно, очікується, що валовий збір яблук у цьому сезоні не зменшиться нижче тогорічного рівня. До того ж аналітики Української плодоовочевої асоціації вважають, що через сильні дощі влітку цього сезону буде зібрано значну частину яблук невисокої якості, тобто таких, які не можуть довго зберігатися. Відповідно, фермери намагатимуться реалізувати таку продукцію якомога швидше. Отже, прогнозується, що найближчим часом ціни на яблука на внутрішньому ринку і надалі знижуватимуться. За матеріалами Інтерфакс-Україна.