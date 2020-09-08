COVID-19. Світовій економіці загрожують нові проблеми до кінця року - Bloomberg

Експерти прогнозують, що пандемія може обійтися світовій економіці в $35 трильйонів до 2025 року

Світова економіка знаходиться на піку відновлення після кризи, пов'язаної із початком пандемії коронавірусу, але до кінця 2020 року країни можуть зіткнутися з новими проблемами й до 2025 року світова економіка може втратити близько $35 трлн. Таку думку озвучив професор Австралійського національного університету Воррік Маккіббін, пише Bloomberg.

Професор вважає, що уряди повинні продовжувати зусилля із підтримки економік, але зберегти зростання, що намітилося, буде непросто.

"Багато хто з них вже зараз готові призупинити антивірусні заходи підтримки", - зазначив він.

"Ви повинні зробити щеплення досить великій частині населення, перш ніж економічні втрати почнуть знижуватися", - вважає Маккіббін. Професор також зазначив, що потрібно ще чимало часу, щоб зробити розроблену вакцину доступною в усьому світі.

Уряди провідних економік світу вже вклали трильйони доларів у заходи підтримки. Завдяки цьому зростає виробництво в Німеччині, відновлюється економіка Китаю, знижується безробіття в США.

"Ми спостерігаємо піковий відскік. З цього моменту імпульс трохи згасає", - сказав радник із глобальної економіки Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

Агентство наводить як приклад Швецію, яка відмовилася від суворих обмежень із метою збереження малого бізнесу і доходів громадян. За оцінкою експертів, зниження ВВП Швеції у 2020 році очікується на рівні 7%, у той час, як економіки інших країн Європи знижуються до 30%.

7 вересня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус попередив про майбутні пандемії й закликав країни підготуватися до них краще, ніж до нинішньої. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ