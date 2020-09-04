Данилюк про рішення на користь Суркісів: це початок розвалу націоналізації Приватбанку

Колишній міністр фінансів, екссекретар РНБО за президента Зеленського Олександр Данилюк назвав рішення Печерського райсуду на користь офшорних компаній Суркісів у справі про суперечку на 350 млн доларів початком розвалу результатів націоналізації Приватбанку. Про це написав він у Facebook, передає УНН.

"Гроші вирішують все! Абсолютно зрозуміло, що суд був заангажований", - написав він, акцентувавши на обов'язки уряду подавати апеляцію.

За словами Данилюка, питання не тільки в 9 млрд грн платників податків, які Суркіси можуть покласти у свої глибокі офшорні кишені.

"Ні! Це початок розвалу результатів націоналізації Приватбанку. А це обійдеться простим українцям в сотні мільярдів гривень", - зазначив він.

Данилюк закликав владу докласти максимум зусиль для захисту інтересів держави у справі Приватбанку.

"Це не формальність - це фундаментальний тест на зрілість", - резюмував він.

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Нагадаємо, члени сім'ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрській філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі й неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити та розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливими домовленостями з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси намагаються довести, що "не пов'язані з колишніми власниками банку", і скасувати процедуру bail-in. Зате фактично підтверджують свою "зв'язаність" в Лондонському суді, де визнають наявність загальних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім'ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року - тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав банк повернути сім'ї Суркісів 259 млн дол..

2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. І ще майже 100 млн дол. Відсотків - в загальному майже 10 млрд гривень за дієвим курсом.

Рішення було прийнято без розгляду спору по суті, а в якості "забезпечення". На нього Україна готує оскарження. За матеріалами УНН