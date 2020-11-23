Держава після звільнення топ силовиків виплатила їм мільйонні компенсації

Колишні керівники силових структур і військових відомств, які втратили посади після вступу на посаду президента Володимира Зеленського, отримали при звільненні від 900 тис. грн до 2,3 млн грн, йдеться в журналістському розслідуванні проєкту Bihus.info, опублікованому в понеділок, 23 листопада.

Зокрема, колишній начальник управління держохорони Валерій Гелетей, який На посаді отримував понад 889 тис. грн на рік, при звільненні отримав майже 805 тис. грн.

Ексголова Служби безпеки України Василь Грицак отримав за звільнення понад 1,426 млн грн, а колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Вікторові Муженку після звільнення держава виплатила близько 2 млн грн.

Степан Полторак, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав понад 1,925 млн грн. А колишній голова Національної поліції Сергій Князєв при звільненні отримав понад 2,3 млн грн.

Колишній керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров при звільненні отримав понад 1,8 млн грн, а у 2020 році, як зазначили журналісти, Нацгвардія доплатила йому ще понад 524 тис. грн.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info повідомляли, що чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедиктової Денис Колесник отримав 750 тис. грн за фіктивне звільнення. Чиновник звільнився з кіберполіції, скористався правом на отримання одноразової допомоги та інших виплат і знову поновився на посаді. За матеріалами Zaxid.net