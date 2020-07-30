Держдеп сподівається завдяки CAATSA перешкодити швидкому завершенню будівництва "Північного потоку 2"

Держдеп США раніше в липні прийняв рішення про застосування закону CAATSA проти "Північного потоку 2", щоб унеможливити швидке завершення його будівництва, заявив у четвер держсекретар Майк Помпео.

"Ми сподіваємося, що тепер ті, хто можуть швидко добудувати газопровід, вирішили не робити цього", - сказав він на слуханнях в комітеті сенату із закордонних справ.

Помпео зазначив, що рішення про застосування CAATSA в цьому випадку прийняв особисто президент США Дональд Трамп. "Президент прийняв це рішення. Я, зі свого боку, рекомендував вчинити саме так", - сказав глава Держдепу.

15 липня Помпео заявив, що влада США вирішила ввести додаткові обмежувальні заходи стосовно проєкту газопроводу "Північний потік 2" і має намір залучити заходи, передбачені законом CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"). Вони торкнуться "Північного потоку 2" і частини проєкту "Турецький потік". За даними The Wall Street Journal, у рамках закону CAATSA можна буде вводити санкції проти фізосіб, які інвестують від $ 1 млн у проєкт, або - надають технології або послуги, важливі для реалізації російських трубопроводів.

Паралельно Конгрес США готує інші санкції. І Палата представників, і Сенат США прийняли власний варіант бюджету, тепер їх повинні звести в єдиний документ і направити на підпис Трампу. В обох варіантах, по суті, містяться однакові пропозиції щодо санкцій, їх підтримують обидві партії, і тому, як очікується, у фінальній версії бюджету фігуруватимуть санкції стосовно "Північного потоку 2". За матеріалами Інтерфакс-Україна.