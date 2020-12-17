Детективи НАБУ проводять обшук у приміщенні Міністерства культури

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук у приміщенні МКІП та в Директораті культурної спадщини та музеїв.

Про це йдеться у заяві міністерства, повідомляє Укрінформ.

"17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в Директорат культурної спадщини та музеїв", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві звертають увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене.

Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з'ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла, йдеться у заяві.