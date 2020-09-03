Дизпаливо з заводу Медведчука поставляється в окупований Росією Крим - Схеми

Газойль Новошахтинського заводу нафтопродуктів (РФ), який контролює дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука поставляється бензовозами в анексований Крим, повідомляють Схеми:корупція в деталях.

Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований в Ростовській області Росії, більшою часткою підприємства володіє дружина Медведчука Оксана Марченко, що зазначено в його декларації.

Схеми повідомили, що зв'язалися з російськими компаніями-дилерами, які реалізують продукцію заводу сім'ї Медведчука. Відразу на декількох компаніях-дилерах менеджери з Краснодарського краю (ЮЛК-Альянс, Стройпромінвест та ТК Югдізель) підтвердили, що працюють і на окупований Крим. Зокрема, вони доставляють газойль з Новошахтинського заводу нафтопродуктів на півострів бензовозами.

Журналісти заявили, що всі три компанії прорахували вартість дизпалива з доставкою в анексований Крим, а також направили паспорт на газойлевий дистилянт Новошахтинського заводу на підтвердження свого досвіду реалізації товару з російського заводу Медведчука.

Сам Медведчук відмовився коментувати розслідування.

"Щодо бізнесу - я ніяких коментарів нікому не даю", - сказав він.

На Новошахтинському заводі нафтопродуктів не відповіли на журналістський запит.

За інформацією Схем, нафтопродукти з заводу Медведчука-Марченко поставляються танкерами в США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Їх отримує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.

Доставка проводиться танкерами з нейтральних вод Чорного моря в порт Х'юстона (США), але контракти укладені не безпосередньо, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми РФ. За матеріалами nv.ua