До другого читання закону про банки подані тисячі правок, - нардеп

До законопроекту No2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" вже подані тисячі правок. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура на своєму Telegam-каналі, передає РБК-Україна.

За його словами, велика кількість поправок ставить під загрозу можливість прийняття законопроекту.

"До закону про банки вже подані тисячі правок, що ускладнює його прийняття і отже продовження співпраці з міжнародними партнерами.

Потрібно було голосувати цей законопроект за основу і в цілому одним днем. ЄС і Голос готові були дати голоси", - написав нардеп.

Нагадаємо, що Рада прийняла за основу закон про банки, необхідний для співробітництва з МВФ. Зазначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ. Документом пропонується вдосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу в цій сфері.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти законопроект No3260 "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" за основу в першому читанні.