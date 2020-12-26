Добрі люди, тримайтеся! Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення

Нафтогаз України заявив, що ціна на газ для побутових споживачів із січня 2021 року зросте на 14%

Про це повідомляє офіційний сайт компанії Нафтогаз України.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

Це на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року. Наразі вартість газу за куб. м складає 6,33 грн.

Нагадаємо, 27 жовтня Нафтогаз встановив листопадову ціну на газ для населення за тарифом "Місячний" на рівні 6,33 грн за куб. м, що на 34% більше, ніж у жовтні