Дубилет назвал "фейком" информацию о фальсификациях во время переписи населения

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что никакой фальсификации во время переписи населения не было и добавил, что сначала эта информация появилась на сомнительных сайтах, которые просили деньги за снятие публикации. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Вчера интернетом распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном это фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам 1500 долларов за снятие публикации), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ", - отметил он.

По словам министра Кабинета Министров Украины, что вывод о фальсификации данных был сделан из-за почти одинакового соотношения данных.

"Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы", - добавляет Дубилет.

Он отметил, что ранее описывал метод оценки результатов, который все объясняет.

"Мы приняли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой". Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью... Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке", - отметил Дубилет.

Кроме того, министр Кабинета Министров Украины подчеркнул, что сейчас готовятся материалы в ГБР через распространение фейков.

"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разганяють люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", - акцентировал внимание Дубилет.

Напомним, по данным результатов оценки численности наличного населения Украины, на территории страны проживает 37,289 млн человек.

По материалам УНН