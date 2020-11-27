Економіка України впаде не більш ніж на 5% через пандемію COVID-19, - ОП

Економіка України у 2020 році знизиться не більш ніж на 5% через наслідки пандемії коронавірусу. Це кращий показник, ніж розраховували.

Про це заявила заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона зазначила, що спочатку очікувалося зростання економіки на 4%, а після початку пандемії прогноз скорегували до падіння на 7%.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці у ВВП - це досить суттєво, тому що ми пам'ятаємо, коли 2 або 3% зростання це було для нас істотне досягнення як для країни", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, текст доопрацьованого держбюджету на наступний рік оприлюднений на сайті Верховної ради.

Згідно з проєктом бюджету, фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2021 році скорочено на 30 548,7 млн грн, при цьому зовнішнє фінансування збільшено на 49 167,7 млн грн, внутрішній - зменшено на 79 716,4 млн. грн. Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання.

Доходи проєкту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн. Видатки проєкту держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує отримати від приватизації державного майна в 2021 році 12 млрд грн. У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (із 6 млрд грн).

За матеріалами РБК-Україна