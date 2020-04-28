Експерт: Вартість бензину на заправках може впасти до 16 грн/літр

В Україні на тлі різкого падіння нафти знижуються ціни на бензин.

Про це заявив директор " Консалтингової групи А-95 " Сергій Куюн на сторінці в Facebook.

" Ми закуповуємо не нафту, а нафтопродукти і сьогоднішній обвал котирувань на них в Європі - ось це вже цікаво. Бензин і дизпаливо втратили за день майже 30%. Наприклад, бензин 95 в Північно-Західній Європі тепер коштує 119 баксів/т, а дизель - 159. Знаєте, скільки це в гривнях? Дві з половиною гривні за бензин і 3,5 грн/л на дизпаливо!!! Нагадайте, скільки коштує літр води в супермаркеті? 5, 10 грн? " , - написав Куюн, повідомляє "Молодий Буковинець".

" Акциз на бензин на цей час складає 6,3 грн/л або в два з половиною рази вище, ніж вартість самого палива, ще 1,75 грн/л складе ПДВ (нараховується на суму акцизу і вартості палива). Акциз на дизпаливо становить 4,1 грн, сумарний ПДВ - 1,50 грн/л. Якщо така ціна залишиться на місяць, вартість А- 95 на колонці може впасти до 16 грн/л, дизпаливо -14 грн/л. Напевно, треба перерахувати, бо в це неможливо повірити " , - зазначив директор " Консалтингової групи А-95 " .

Куюн каже, що супереч скепсису, ціни йдуть вниз. " Фіксуємо зниження щодня в різних мережах. " Ось і сьогодні деякі станції скинули до 1,5 грн/л. Мінімалка на дизпаливо вже нижче 18 грн/л, на бензин А-92 - нижче 19 грн/л, на " п'ятий " - нижче 19,50 грн/л. " , - інформує аналітик.

Куюн стверджує, що темпи падіння цін на пальне відповідають середньоєвропейським. " Щодо бензину йдемо нога в ногу - 28%, щодо дизпалива трохи відстаємо: зниження на 26% проти 28% на АЗС Європи " , - зазначив аналітик.

А взагалі, за словами Куюна, він теперішню нафтову кризу назвав би навпаки " нафтовим святом " . " Нафтовидобувачі смоктали кров з споживачів останні 20 років. Чим їх бізнес відрізняється від інших, які періодично ловлять " мінусі " ? Їх підвела власна жадібність: вони хотіли ще більше грошей, бурили ще більше свердловин, йшли в складні регіони. В результаті наростили виробництво, а тут вірус підкосив споживання. Так що все нормально, багаті теж плачуть! " , - написав Куюн.

Нагадаємо, що в понеділок, 20 квітня, мінімальний рівень ціни на нафту марки WTI з постачанням в травні 2020 був - $ 40,32 за барель - це абсолютний історичний мінімум за весь час видобутку нафти з кінця XIX століття.