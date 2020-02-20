Эксперты МВФ начали работу в Киеве

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) начали работу в Киеве. Об этом сообщили УНН в представительстве МВФ в Украине.

По информации представительства, в составе команды глава миссии МВФ в Украине, - господин Рон ван Роден. Срок завершения визита в представительстве не уточнили.

Напомним, ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение более сильного роста и обеспечения стабильности.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве ожидают, что в ближайшие месяцы новая программа с Международным валютным фондом может быть начата.