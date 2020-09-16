Ексрегіонала Василя Горбаля призначили членом Ради НБУ

Верховна Рада затвердила кандидатуру Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку замість Віри Ричаківської. Відповідний проєкт постанови No4077 "Про зміни у складі Ради Національного банку України" підтримали 249 народних депутатів.

9 вересня Профільний комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру Василя Горбаля на посаду члена Ради НБУ.

Згідно з текстом проєкту постанови депутати звільнили Віру Ричаківську з посади члена Ради Нацбанку. Причиною для цього стало закінчення її повноважень.

Рада Національного банку відповідає за розроблення основних принципів грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, він здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку. Складається з дев'яти членів.

Василь Горбаль - колишній співвласник Укргазбанку, двічі був членом Ради НБУ. Також був нардепом трьох скликань Верховної Ради, членом Партії регіонів, очолював київське міське відділення партії. У 2010 році Горбаль був головою Львівської обласної держадміністрації.

Трудову діяльність розпочав після закінчення вузу на посаді провідного економіста підвідділу ринку цінних паперів відділу підтримки підприємництва Міністерства економіки України. У тому 1993-му став начальником відділу валютних операцій та операцій з цінними паперами Транскредобанку, після чого за короткий проміжок часу зробив солідну кар'єру банкіра.

У 1994-му Горбаль був заступником, а потім в.о. голови правління Києво- Печерського акціонерного комерційного банку. Через рік перейшов у комерційний банк ФЕБ, де спершу став начальником управління розвитку філіальної мережі, а потім - в.о. директора київської філії.

У 1996 році Горбаль працює в акціонерному банку Інтергазбанк. Починає з посади заступника голови правління - начальника відділу операцій в іноземній валюті, а завершує роботу в банку на посаді голови правління. У 1997-му Інтергазбанк було перейменовано на акціонерний банк Укргазбанк.(за даними liga.net)

За матеріалами Мінфін.