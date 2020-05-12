Генерація електроенергії на українських АЕС впала до історичного мінімуму

У неділю, 10 травня, потужність генерації атомних електростанцій (АЕС) України впала до історичного мінімуму в 7 410 МВт. Це 53% від загальної встановленої потужності АЕС, пишуть Наші гроші з посиланням на дані ДП "Укренерго".

В останні п'ять років це найнижча потужність АЕС в кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

Також про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС вказують дані споживання в кожну другу суботу травня в останні роки.

Падіння потужностей АЕС відбувається на тлі загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва в результаті пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, що 11 млрд гривень "Енергоатому" заборгував колишньому оператору ринку "Енергоринок". Ще 5 млрд боргів за останні три місяці згенерував "Гарантований покупець", новий оператор ринку електроенергії.

Наприкінці квітня Сергій Лещенко повідомив, що новопризначена в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець ініціювала зупинку трьох енергоблоків АЕС потужністю 3000 МВт і зниження генерації ще на п'яти. Такі дії вигідні олігарху Ринату Ахметову, якому належать теплові та сонячні електростанції. Вартість електроенергії, яку генерують ТЕЦ і "зелена енергетика", значно вище, ніж на АЕС.

21 квітня Запорізька АЕС відключила і вивела в резерв енергоблок No2 у зв'язку з балансовими обмеженнями у енергосистемі. Слідом за циим позапланово було зупинено енергоблок No3 Рівненської АЕС. За матеріалами ZN.ua