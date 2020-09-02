Глава профільного комітету Ради Наталуха проти приватизації ОПЗ

Україні необхідно залишити в держвласності Одеський припортовий завод (ОПЗ), оскільки це підприємство може дати країні конкурентну перевагу на глобальному рівні, вважає глава комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха.

"Є стратегічні галузі, які повинні залишитися в розпорядженні держави, тому що на глобальному рівні вона може мати унікальну конкурентну перевагу за рахунок цих галузей. Дуже простий приклад - Одеський припортовий завод", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Наталуха наголосив, що підприємств такого рівня в світі, ймовірно, два або три.

"Віддати його зараз у приватні руки (при тому, що воно навмисно доведено до банкрутства) - це, як мінімум, недалекоглядно, м'яко кажучи, і зовсім не стратегічно", - заявив глава комітету.

Він зазначив, що не вважає, що держава є безумовно поганим власником. "Я вважаю, що держава може і вміє заробляти. Стратегічні підприємства в певних галузях, де ми можемо конкурувати як держава на глобальному рівні, я б не був прихильником того, щоб їх приватизувати. Я б говорив, що приватизація потрібна для тих підприємств, які об'єктивно не становлять жодних конкурентних переваг на ринку України і на глобальному рівні і не приносять прибутку", - сказав Наталуха.

За його словами, якщо державний аеропорт є прибутковим, то його варто було б залишити в держвласності.

Глава парламентського комітету також виступив проти приватизації "Укрзалізниці", але водночас вважає, що можна говорити про її концесію.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.

Держава кілька разів намагалася приватизувати підприємство, однак безрезультатно.

Фонд держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. До корона кризи передбачалося, що підприємство може бути виставлено на продаж вже в серпні 2020 року, проте тепер Фонд переніс ці плани на 2021 рік.

ОПЗ простоював з кінця квітня 2018 року. Його роботу було зупинено через порушення давальцем ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом". ОПЗ називає роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах провалу спроб приватизації й накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України".

У серпні 2019 року завод відновив роботу, відібравши за конкурсом ТОВ "Агро Газ Трейдинг" і запустивши один агрегат аміаку і два агрегати карбаміду. Цей договір кілька разів продовжувався, оскільки конкурси з відбору нового давальця зриваються або блокуються в суді.

ОПЗ у 2019 році збільшив випуск карбаміду з давальницької сировини на 82,1% - до 324,6 тис. тонн, але скоротив виробництво аміаку у 4,7 раза - до 29,9 тис. тонн. На експорт було перевантажено 2 млн 548,5 тис. тонн аміаку, з них - 18,6 тис. тонн власного виробництва; 352,3 тис. тонн карбаміду, з них - 288,5 тис. тонн власного виробництва.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.