Глава Укргидроэнерго прокомментировал свою "выше, чем у Трампа" зарплату

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота согласился, что его зарплата в $650 000 не соответствует реалиям



В ЧАО "Укргидроэнерго" считают манипулятивными заявления Министерства энергетики и защиты окружающей среды о высокой зарплате главы предприятия Игоря Сироты, поскольку методология ее начисления была утверждена правительственным постановлением и приказами министерства. Об этом говорится в заявлении Укргидроэнерго.

"Утвердите новую методологию - мы ее внедрим и снизим заработные платы топ-менеджмента", - отметил Сирота.

Он также согласился с Минэкоэнерго, что утвержденная методология, согласно которой начислялась его зарплата, не соответствует реалиям.

В то же время он подчеркнул, что Укргидроэнерго самостоятельно не пересматривает и не устанавливает должностной оклад и размер вознаграждения гендиректору.

В своем заявлении компания ссылается на постановление Кабмина 19.05.1999 №859 и приказы Минэнергоугля (ныне - Минэкоэнерго) от 12.01.2017 №16 и от 10.08.2018 №413.

26 февраля в Минэкоэнерго возмутились размером зарплаты главы Укргидроэнерго Игоря Сироты, заявив, что она выше, чем у президента США Дональда Трампа. В ведомстве утверждают, что размер премий и должностных окладов в компании установил набсовет, который был сформирован в июле 2019-го правительством Владимира Гройсмана.

Укргидроэнерго - крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, 100% акций которой принадлежит государству в лице Минэкоэнерго. Входит в список 15 крупнейших госпредприятий страны. В ее составе – десять гидроэлектростанций на реках Днепр и Днестр. Еще две - Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2 - в процессе строительства.

По материалам liga.net